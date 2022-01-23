İlk yarının son 5 maçında 4 galibiyet aldıktan sonra ikinci devreye üst üste yenilgilerle başlayan İzmir ekibi düşme hattından kurtulamadı. Ankara Keçiörengücü'ne 3-2, Tuzlaspor'a 2-1, İstanbulspor'a 5-0 boyun eğdiği son 3 maçta kalesinde 10 gol gören kırmızı-lacivertliler, bu periyotta rakip kaleye 3 gol bırakabildi.

Altınordu bu sezon 9'uncu haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 mağlup olmuştu. Oynadığı 21 maçta kalesinde 45 gol görerek en fazla gol yiyen takım olan İzmir temsilcisi, 2014-15 sezonundan bu yana yer aldığı ligdeki en kötü dönemini geçiriyor. "Bu skor bize yakışmadı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek bize yakışmadı. Toparlanmalıyız. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.

ENİS VEDA EDİYOR

Altınordu'da İstanbulspor karşısında son maçına çıkan santrfor Enis Destan'ın yarın Süper Lig lideri Trabzonspor 'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Trabzon ekibinin geçen hafta içinde anlaşmaya vardığı genç santrfor için Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncunun bir sonraki satışından kırmızı-lacivertlilerin pay alacağı bildirildi. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrosundaki 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, sezona 5 takviye ile başlayan İzmir ekibi, devre arasında Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e gönderip, Manisa FK'dan Kubilay Aktaş'ı transfer etti.

DHA