Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte altyapıdan yetişen Rahmi ve Furkan arasında seçim yapacak. Tecrübeli teknik adam, iki genç oyuncunun hafta içinde antrenmanlarda sergileyeceği performansa göre kararını verecek.

İlk 2 haftada oynanan Ankara Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor maçlarında Rahmi'yi ilk 11'de oynatan Hüseyin Eroğlu, 3'üncü haftadaki İstanbulspor deplasmanının ilk yarısında Furkan'a, ikinci yarısında ise Rahmi'ye görev verdi. Daha sonra oynanan Bursaspor , Gençlerbirliği (D), Denizlispor , Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Menemenspor maçlarında ise takıma sonradan katılan Rıdvan görev yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)