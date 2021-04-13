TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlık yaşayan Ahmet Dereli'nin sezonu kapattığı öğrenildi. Son olarak Ankara Keçiörengücü deplasmanında sol ayak bileğinin burkulmasıyla sakatlanan gurbetçi futbolcunun bağlarının yırtıldığı ve ödem oluştuğu belirtildi. Tedavisine başlanan Ahmet Dereli'nin ilerleyen günlerdeki iyileşme durumuna göre ameliyat olup olmamasına karar verilecek.

Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli golcünün Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. En az 4 ile 6 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenilen Ahmet, sosyal medya hesabında ligdeki final haftalarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı için çok üzgün olduğunu, sezonun son maçında da olsa sahalara dönmek istediğini dile getirdi.

FORMAYA 5 YILLIK ABD'Lİ SPONSOR

Altınordu, forma sponsorluğu için ABD merkezli Capelli Sport ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen imza töreninde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Başkan Vekili Barış Orhunbilge, firmanın Avrupa Başkanı Kay Mourheg ve Satış Müdürü Halil Özçelik yer aldı. Sözleşme kapsamında, Altınordu A takımı ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) takımları maçlarda ve antrenmanlarda firmanın ürünlerini giyecek.