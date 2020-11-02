Antrenman eksiği nedeniyle ilk 2 haftada forma şansı bulamayan tecrübeli santrfor, ilk kez 3'üncü haftada deplasmanda oynanan Beypiliç Boluspor maçının ikinci yarısında görev alıp, genç oyuncu Burak İnce'ye asist yaptı. Altınordu rakibini 2-1 yenip önemli bir galibiyeti imza attı.

Ankaraspor ve Adanaspor karşılaşmalarında yine oyuna sonradan giren Ahmet, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü eski takımı Adanaspor'a karşı attı. 28 yaşındaki gurbetçi golcü, ilk kez ilk 11'de yer aldığı Altay derbisinde 2 kez rakip fileleri sarsarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynayıp ilk 11'deki yerini garantiledi. Son olarak Ümraniyespor deplasmanında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk 11'de yer verdiği Ahmet Dereli, geçen sezon Adanaspor'da ligde 26 maçta 2 gol, 3 asistle oynayıp, kupada 3 gol atmıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)