TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon tecrübe kazanmaları için kiralık olarak alt liglere gönderilen 4 futbolcunun yeni sezon öncesi satış listesine konulduğu öğrenildi. İzmir ekibinde geçmiş yıllarda gelecek vadeden isimler arasında gösterilen santrfor Fatih Aktay'ın yanı sıra yine altyapıdan yetişen santrfor Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin'in teknik heyetin raporuyla gözden çıkarıldığı belirtildi.

Geçen sezon ikinci yarıda 3. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralan Fatih, şampiyon olan yeni takımında 4 maçta şans bulurken, gol atma başarısı gösteremedi. Altınordu'nun 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan Embiya, Hakkı ve Berkay da geçer not alamadı. Altınordu'nun bu futbolcular konusunda talip olacak kulüplerden bonservis bedeli beklemediği ancak bir sonraki satışlarından pay isteyeceği bildirildi. (DHA)