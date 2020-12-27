Altınordu zirveye diş geçiremedi

Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturan kırmızı-lacivertliler, daha sonra çıktığı son 5 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez galip geldi. Bu periyotta 11 puan kaybeden İzmir temsilcisi zirveden inip Play-Off hattından dahi çıktı. Altınordu, son 5 maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor'a (D) 2-0, Tuzlaspor'a (D) 4-1 mağlup olurken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi bu periyotta sadece alt sıralarda yer alan Akhisarspor'u 3-2'lik skorla yenebildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilk yarının son maçını kazanıp devreyi 30 puanla bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi süreçleri devam eden oyuncu sayısının fazla olmasının takımını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Eroğlu, "Maça sekiz eksikle çıktık. Buna rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Ancak tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar'ın oyuna atak tarafından girmesiyle moralimizi çok bozan bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterip beraberliği sağladık. Fakat bu kez de duran toptan çok basit bir golü filelerimizde gördük. İkinci yarının hemen başındaki üçüncü gol ve üzerine 10 kişi kalmamız tüm dengeleri değiştirdi. Böyle bir ligde skoru 3-1'den 10 kişiyle çevirmek gerçekten çok zor" yorumu yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



