Altınordu zirvenin uzağında kaldı

Kadrosundaki 6 oyuncunun koronavirüse yakalanması, 3 ismin sakat, 1 futbolcunun da cezalı olması nedeniyle 10 eksikle mücadele eden Altınordu'da altyapıdan Anıl, Rahmi ve Sami ilk 11'de yer alıp ilk kez forma giyme heyecanı yaşarken, sonradan oyuna giren Tayfun da bu heyecana ortak oldu. Balıkesirspor maçında Sami'nin 61'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun 3'te 1'ini 10 kişi oynayan Altınordu, eksiklerin çokluğunda kazanamasa da kaybetmeyerek 1 puanı kazanç olarak gördü.

EROĞLU: GENÇLER SKORDAN ÖNEMLİ

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 0-0 sona eren Aydeniz Et Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada herkesin en iyisini yapmaya çalıştığı bir 90 dakika olduğunu vurguladı. "Rakibimize fazla pozisyon vermedik" diyen Eroğlu, "Üst üste yaşadığımız sakatlıklar ve Covid-19 teşhisi konulan oyuncu sayısının fazlalığı, istikrarımızı olumsuz yönde etkiledi. Ancak kurduğumuz sistemin yapısı gereği, Altınordu Futbol Akademisi gibi değerli bir madenden gelen oyuncularımız, aldıkları yüksek kaliteli eğitim sayesinde bu eksikleri başarıyla dolduruyorlar. İlk 11'de 7 genç oyuncumuz ile sahaya çıktık. Bazı gençlerimiz ilk kez A takım forması giydiler. Bunlar bizim açımızdan skordan çok çok daha çok güzel şeyler" dedi. Eroğlu, "Hedefimiz devreyi 30 puanla noktalamaktı, planlarımız 2 puan şaştı. İkinci yarıda çok daha iyi bir performansla ve her maçta gençlerimize daha fazla forma vererek yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)