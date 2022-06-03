Altınordu yüksek irtifa merkezi kurdu

Mühendis Emre Önder, Türkiye'de bu sistemi yapan ilk firma olduklarını ve Altınordu'nun da bunu kullanan ilk spor kulübü olduğunu vurgulayarak, "Kontrollü atmosfer teknolojisi dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Bu sistemi kullanan ilk kulüp Altınordu oldu. Bu proje hem benim hem ülkemiz hem de sizin adınıza önemli bir proje oldu. Önemli bir yatırım yapıldı" dedi.

Sistem sayesinde odadaki yükseklik seviyesinin 8-9 bin metrelere çıktığını dile getiren Önder, "Yapılan ayarlama ile oksijen seviyesini düşürüyoruz. Normal irtifaya dönüldüğü zaman damarlara daha fazla oksijen taşınıyor" diye konuştu.

KAHRAMAN: BU İMKANLARDAN FAYDALANACAĞIZ

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sezonun ikinci yarısında almış oldukları galibiyetlerde aralık ayında hizmete alınan kriyoterapi sisteminin faydasına dikkat çekerek, "Yoğun maç trafiği yaşadığımız dönemde oyuncularımızla beraber Metin Oktay Yerleşkemiz'de yer alan kriyoterapi merkezinden çok faydalandık ve yararını gördük. O günlerde bizim takımımıza inanılmaz katkılarda bulundu. Şu anda yüksek irtifa merkezi devreye alınıyor. Biz de A takım olarak bu imkanlardan kesinlikle faydalanacağız. Sezon başındaki kamp çalışmalarımızda buraya gelip merkezimizi kullanacağız" dedi.

ATEŞ: SPORCULAR DAHA DİRENÇLİ OLACAK

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş, sezon başlarında birçok takımın Yüksek İrtifa Merkezleri'nde çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Türkiye'de bir çok takım Erzurum'a gidip kamp yapıyor. Oradaki yükseklik 2200 metre. Şu anda buradaki sistemle biz o yüksekliğe hatta daha fazla yüksekliklere ulaşabileceğiz. Buralardaki antrenmanlar için 2-4 haftaya ihtiyacınız var. Bu yatırım bize yılın 12 ayı yüksek irtifa sisteminde çalışma imkanı sağlayacak. Sistem sayesinde sporcularımız daha dirençli olacak, daha fazla egzersiz yapacak. Sakatlık sonrasında daha hızlı iyileşmesine imkan sağlanacak bir sistem var. Buradaki bir saatlik uyku mesela 8 saatlik bir uykuya bedel" yorumu yaptı.

DHA