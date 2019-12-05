Altınordu - Yukatel Denizlispor maç sonucu: 3 - 5

Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü yenip tırmanışa geçen Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda 1'inci Lig ekibi Altınordu’ya gol yağdırdı: 3-5. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlıların gollerini Estupinan (2), Mehmet Akyüz, Burak ve Murawski kaydederken; Altınordu Egehan, Ersel ve Fatih’le ağları sarstı. Tire’den büyük avantajla dönen Denizlispor, Altınordu ile rövanş müsabakasına 19 Aralık Perşembe günü evinde çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20'nci dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

24'üncü dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında Ali Emre Yanar, ceza sahası çizgisi üzerinde Burak Çalık'tan önce topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

30'uncu dakikada Recep Niyaz uzaktan şansını denedi. Ravil Tagir'in kafasından seken top direğin üzerinden az farkla kornere çıktı.

33'üncü dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında topla buluşan Estupinan Vallesilla, sağ çaprazdan düzgün vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

36'ncı dakikada Egehan Gök'ün ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

45'inci dakikada sağ kanattan Atakan Üner'in ortasında müsait pozisyonda Egehan Gök kafayla topu filelere gönderdi: 1-1 ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Burak Çalık'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz köşeye vurdu: 1-2.

52'nci dakikada Muhammed Mert'in ara pasında Ersel Aslıyüksek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

59'uncu dakikada Recep Niyaz'ın kornerden ortasında, Burak Çalık kafayla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-3.

64'üncü dakikada Yusuf Yalçın Arslan'ın müdahelesinde Burak Çalık yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Pavel Murawski gole çevirdi: 2-4.

67'nci dakikada Kemal Rüzgar sol çaprazdan vurdu. Kaleciden dönen topa bir kez daha müdahale eden bu futbolcu net fırsattan yararlanamadı.

68'inci dakikada Mehmet Akyüz'ün yerden ortasında Estupinan Vallesilla topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-5.

78'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ersel Aslıyüksek'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Atakan Üner sağ kanattan ortayı yaptı. Fatih Aktay topu filelere gönderdi: 3-5.

Karşılaşma konuk ekibin 5-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Murat Altan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x) - Kahraman (xx), Ravil (xx), Yusuf (x), Ali Mert (x), Berkay (x), Atakan (xx), Egehan (xx) (Dk. 64 Okan x), Muzaffer (x) (Dk. 46 Muhammed x), Kemal (x) (Dk. 73 Fatih x), Ersel (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) - Zeki (xxx) (Dk. 71 Murathan x), Kadir (xx), Oğuz (xxx), Bergdich (xxx) (Dk. 86 Asım), Murawski (xxx) (Dk. 68 Emre x), Sedat (xx), Recep (xx), Burak (xxx), Estupinan (xxx), Mehmet Akyüz (xxx)

GOLLER: Dk. 45 Egehan, Dk. 52 Ersel, Dk. 90+2 Fatih (Altınordu) - Dk. 33 ve Dk. 68 Estupinan, Dk. 50 Mehmet Akyüz, Dk. 59 Burak, Dk. 64 (Pen.) Murawski (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Berkay, Ali Mert (Altınordu) - Murathan (Denizlispor)