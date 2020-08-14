Altınordu yönetimi, İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in yer aldığı ziyarette Vali Köşger, görev yaptığı her yerde çocuklara ve gençlere yönelik projelere destek verdiğini, İzmir'de de aynı doğrultuda ilerleyeceğini vurgulayıp, Altınordu'yu yerli ve milli bir proje olarak yakından takip ettiğini ifade etti.

Altınordu Başkanı Özkan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.