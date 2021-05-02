Altınordu yine son haftaya bıraktı

Bu sezon son 6 haftaya çok avantajlı girdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 2 şansımız vardı. Kaybettiğimiz puanlar ister istemez bizi ilk 2'den uzaklaştırdı ve Play-Off sınırında tuttu. Şu an ilk 6 için avantajlı durumdayız. Son maçı kazandığımız takdirde bunun Play-Off ile sonuçlanacağını biliyoruz. Sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da Play-Off'ta olmayı hedefliyoruz" dedi.

Altınordu'nun ilk 6 için çekiştiği 2 puan gerisindeki takipçisi Keçiörengücü ise Bursaspor'a konuk olacak.

KAHRAMAN'DAN İLK GOL SEVİNCİ

Altınordu'nun gurbetçi stoperi Kahraman Demirtaş, 1'inci Lig kariyerinin ilk golünü kaybetti. Belçika doğumlu 27 yaşındaki savunmacı, Tuzlaspor karşısında gol perdesini açarak büyük sevinç yaşadı. Hollanda'nın FC Den Bosch takımından 2018'de transfer edilen Kahraman, ilk sezonunu kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da geçirdi. Geçen sezon Altınordu'ya katılan gurbetçi defans oyuncusu bu sezon Sinan'ın sakatlanmasından sonra formayı kaptı. Kahraman, attığı golle ilk 11'deki yerini sigortaladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



