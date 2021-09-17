Altınordu yeniden düşme hattında

Pazar günü iç sahada 6 puanlı Denizlispor 'la karşı karşıya gelecek kırmızı-lacivertliler, çıkışa geçen rakibini dize getirerek moral bulmak istiyor. Altınordu, ligde geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig 'i ıskalamıştı. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Metehan ve Sami forma giyemeyecek. Tedavisi süren Şeref'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.

SKOR YÜKÜ ÜÇ OYUNCUDA

Ligde 5 maçta kalesinde 11 gol görerek en fazla gol yiyen 3 takımdan biri olan Altınordu'nun skor yükünü 3 futbolcu çekti. Toplam 6 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-lacivertlilerde sağ kanat Ahmet İlhan Özek, sol kanat Ali Dere ve forvet Hüsamettin Yener rakip fileleri 2'şer kez sarstı. Geçen sezon ligde 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'ya transferi gündeme gelen genç santrfor Enis Destan ise henüz gol atma başarısı gösteremedi. Toplam 4 müsabakada oynayan Enis, son 2 karşılaşmada devre arasında oyundan alındı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)