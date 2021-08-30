Altınordu, Volkan Fındıklı ile prensipte anlaştı

Altınordu, dış transferde Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor 'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile prensip anlaşmasına vardı. Marmarisspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Dardanelspor ve Anadolu Selçukluspor takımlarında da oynadı.

2014-15 sezonundan bu yana Konyaspor'da top koşturan, Süper Lig'de 96 maça çıkan 1.91 boyundaki Volkan, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli defans oyuncusu İzmir ekibinin dış transferde anlaştığı 4'üncü futbolcu oldu. (DHA)



