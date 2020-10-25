TFF 1’inci Lig’de 1-0 öne geçtiği Ümraniyespor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Altınordu, üstünlüğü koruyamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Evinde aldığı 2-1’lik Altay galibiyeti sonrası sıkıntılı bir süreçten geçen Ümraniyespor karşısına 3 puan parolasıyla çıkan kırmızı-lacivertliler, İzmir’e 1 puanla dönerek son 2 deplasman maçında 5 puan kaybetmiş oldu. Puanını 13’e çıkaran İzmir ekibinde ön libero Oğulcan Ülgün, Bandırmaspor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Ümraniyespor karşısında zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu maç, kısa sürede oynanan üçlü serinin son maçıydı. Futbolcularımın üzerine düşen yük fazlaydı. İlk yarıda topa sahip olduğumuz bölümlerde golü bulduk. İlk yarı daha iyi çıkışlar yapsaydık ikinci golü de bulabilirdik. Maç gergin bir havada geçti. Sürekli bir itiraz vardı ve bu, futbolun önüne geçti. İkinci yarı topa sahip olamayınca savunmada kaldık. Skoru korumaya gittik" dedi.