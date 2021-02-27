Altınordu-Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara diken Altınordu, 24'üncü haftada konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 90'ıncı dakikada Enis'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekipte 64'üncü dakikada Gökhan Süzen, 90+4'üncü dakikada ise Gomis kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 44 puana ulaşırken, Ümraniye ekibi 31 puanda kaldı.

1'inci dakikada gelişen Altınordu atağında Hüsamettin ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Burak topu kornere tokatladı.

19'uncu dakikada konuk ekipten Mayi sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Erhan köşeye giden topu çıkararak gole izin vermedi.

24'üncü dakikada Ümraniyesporlu Kartal'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+2'nci dakikada Bereket Sigorta Ümraniyespor tehlikeli geldi. Ahmet'in ara pasıyla topla buluşan Mayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Erhan golü ayağıyla önledi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Yiğit Emre'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Şeref'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

60'ıncı dakikada konuk ekip etkili geldi. Soldan Atakan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Gökhan sert vurdu, kaleci Erhan üzerine gelen topu güçlükle tokatladı.

64'üncü dakikada Ümraniyespor kaptanı Gökhan, Şeref'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

72'nci dakikada Enis ceza sahası dışından vurdu kaleciden seken topu Ahmet Dereli kafayla auta yolladı.

85'inci dakikada sağdan Şeref kesti, arka direkte Metehan kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Enis'le girdiği ikili mücadelede Batuhan topu eliyle kesti, Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 90'ıncı dakikaya sarkan atışı Enis gole çevirdi: 1-0.

90+4'üncü dakikada Gomis, aynı pozisyonda önce Şeref'e sonra hakemin avantaja bırakmasının ardından Yiğit Emre'ye yaptığı fauller sonrası iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Altınordu maçı 1-0 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Anıl Usta (xx), Hakan Karabalcık (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Rahmi (xxx), Oğulcan (xxx), Kahraman (xxx), Furkan Çil (xx) (Dk. 69 Ahmet Dereli xx), Recep (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 46 Şeref xx), Burak (x) (Dk. 46 Yiğit Emre xx), Metehan (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 63 Ufuk x), Enis (xxx) (Dk. 90+2 Yiğithan)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (x) - Vrsajevic (xx), Alim (xx), Gökhan (x), Ercan (xx), Serkan (xx), Atakan (x) (Dk. 79 Okan x), Ahmet (x) (Dk. 57 Camara x), Kartal (xx), Akabueze (x) (Dk. 68 Batuhan x), Mayi (xx) (Dk. 79 Gomis x)

GOL: Dk. 90 (P) Enis (Altınordu)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 64 Gökhan, Dk. 90+4 Gomis (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet İlhan, Recep (Altınordu), Gökhan, Alim, Vrsajevic (Ümraniyespor)

DHA