Altınordu, Ümraniyespor karşısında

İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar’la yollar ayrıldı.

ALTINORDU MUHTEMEL 11

Erhan - Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Hüsamettin, Ahmet Dereli

DHA