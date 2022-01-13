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Altınordu, Tuzlaspor'u gözüne kestirdi

Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek düşme hattına giren Altınordu, pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek kendini affettirmek istiyor.

13 Ocak 2022, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
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Altınordu, Tuzlaspor'u gözüne kestirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek düşme hattına giren Altınordu, pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek kendini affettirmek istiyor.

Bireysel hatalar nedeniyle kaybettikleri Keçiörengücü maçını geride bıraktıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Artık sadece Tuzlaspor ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Takımda şu anda bazı sakatlıklar var, onlar da dönünce kadro anlamında bir rekabet olacak. Pazar gününe kadar iyi hazırlanıp Tuzla deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

İzmir ekibinde Kürşad, Ahmet Dereli ve Ahmet İlhan'ın tedavileri sürüyor. (DHA)

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