Altınordu, test sonuçlarına göre antrenman programını şekillendirecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bugün yaptırdıkları Kovid-19 testlerine göre antrenman şekillerini değiştireceklerini, antrenman tempolarının artabileceğini bildirdi. Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 11 Mayıs’ta yaptıkları ilk Kovid-19 testlerinin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün yapılan ikinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceklerini kaydeden Eroğlu, "Biraz daha saha şartlarına göre antrenman tempomuz artacak. Top kullanımı, oyunlar başlayacak. Tabii ki testin sonucu bizim için önemli. Ondan sonraki planlarımızı öyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, lig maçlarının tamamlanacağını hatırlatarak, "Biz de ona göre kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülke anlamında da iyiye gittiğimiz görünüyor. Bu süreçte testler negatif çıksa bile bizim her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir anda her şey pozitife dönmesin." değerlendirmesinde bulundu.