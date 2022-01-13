Altınordu telafi etmek istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek düşme hattına giren Altınordu, pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek kendini affettirmek istiyor.

Bireysel hatalar nedeniyle kaybettikleri Keçiörengücü maçını geride bıraktıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Artık sadece Tuzlaspor ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Takımda şu anda bazı sakatlıklar var, onlar da dönünce kadro anlamında bir rekabet olacak. Pazar gününe kadar iyi hazırlanıp Tuzla deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. İzmir ekibinde Kürşad, Ahmet Dereli ve Ahmet İlhan'ın tedavileri sürüyor.

İZMİR, (DHA)



