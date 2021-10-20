Ümraniyespor'un lige iyi başlangıç yaptığını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında favori kim diye sorduklarında ben Ümraniyespor'u söylemiştim. Rakibimiz geçen sezonun ikinci yarısındaki kadronun yüzde 80'ini koruyarak lige başladı. Oturmuş kadrolarının sonuçlarını aldılar ve lige iyi bir başlangıç yaptılar" dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Biz de güçlü takımız. Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var onu devam ettirmek istiyoruz. Kendi oyun sistemimizi maçın tamamına yaydığımızda karşılaşma onlar adına da kolay olmayacak. Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

İZMİR, (DHA)