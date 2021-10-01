Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kurguyu yeni oturtuyoruz

Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakada golü erken bulduktan sonra rakiplerini ön alanda karşılayıp, kazanacakları toplarla hücum etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Zaman zaman bunu başardıklarını ancak bazı pozisyonlarda son pası atamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Son bölüme kadar kaptırdığımız toplar sonrası rakibin de daha iştahlı gelmesinden dolayı pozisyonlar verdik. 3 puan çok önemli. Takım kurgusunu yeni oturtmaya başladık. Mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık. Bu anlamda mutluyuz." diye konuştu.

İZMİR (AA)