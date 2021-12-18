Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 4-3'le geçen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu rakiplerinin maçlarını analiz ettiklerini dile getirdi.

Eroğlu, geçen hafta Kocaelispor'a karşı çok önemli galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Bugün de hedefimiz galibiyetti. Maça iyi başladık, ilk etapta topa sahip olduğumuz bölümde rakibin kalemize uzak kalmasını sağladık ve ön alanda yaptığımız baskıyla da rakibin kalemize gelmesini engelledik" dedi. Maçın belli bölümlerinde geriye yaslandıklarında Balıkesirspor'un özellikle kenarlardan getirdiği toplarla etkili olduğunu vurgulayan Eroğlu, maçın 2-1'e gelmesiyle de ev sahibi ekibin coşkusunun arttığını söyledi.

Eroğlu, maçın beraberliğe gelmesiyle de her iki takımın da kazanmak adına hamleler yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet aldık. Kazandığımız için çok sevinçliyiz. Genç bir takımız, deneyim süreci devam ediyor. İki haftadır kazanıyoruz, bu bizim için çok önemli. Deplasmanda bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Sezonun ikinci yarısına çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte bu puanlar bize hem öz güven hem motivasyon anlamında katkı sağlayacak. Oyun planımızı da hızlandırdığımızda da çok daha güçlü bir takım olacağız."