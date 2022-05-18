Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''2012-2013 sezonundan itibaren A Takım Teknik Direktörümüz olarak görev yapan Hüseyin Eroğlu’na veda ediyoruz. TFF 3. Lig, TFF 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibinin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde Hüseyin Eroğlu için bir veda töreni düzenlendi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu’nu plaket takdim ederek uğurladı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencileri de başarılı teknik adam ile fotoğraf çektirip onu arabasına kadar uğurladı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan: 15 yıldır beraberiz, çok zorlu süreçte beraber çalıştık

Hüseyin Eroğlu’nun 15 yıldır kendisi ile beraber görev yaptığını ve bunun son yıllarda Türk futbolunda bir rekor olduğunu dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Böylesine büyük bir organizasyonda 15 yıl görev almak kolay bir süreç değil. Hüseyin hocam futbolu bıraktıktan 6 ay sonra eski kulübümüzde göreve başladı. 3 Ocak 2007’de geldi, 4 Ocak 2007’de de tesislerin temelini atmıştık. 15 yıldır beraberiz. Gerçekten çok zorlu süreçte beraber çalıştık. Türkiye’de pek uygulanmayan bir sistemi uygulamaya çalıştık” diye konuştu.

'Gelecek yıllarda Türk futboluna damga vuracaktır'

Hüseyin Eroğlu’nun kulübümüzün organizasyonuna katkısının çok fazla olduğunu ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hüseyin hoca ile akrabadan daha yakınız. 15 yıldır mesai yaptık. Kendisini ben bir takımın teknik direktörünün de üstünde görüyorum. İngiliz futbolunda uygulanan menajer sistemindeki menajer gibi. Gelecek yıllarda da Türk futboluna damga vuracaktır. Bir yenilenme gerekiyordu. Kariyer planımızda vardı. Beraber oturup karar verdik. Kendisinin Süper Lig’deki 4 büyükler hariç tüm takımları rahatlıkla çalıştırabileceğine inanıyorum. İleride milli takımlarda bile çok rahat görev yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. El sıkışarak helalleşerek ayrılıyoruz. Aramızda bir kırgınlık dargınlık yok. Burası onun evi. Kapımız ona açık. Yolu açık olsun”

'Kendi antrenörlerimizi yetiştirmemiz lazım'

Başkan Özkan, kulübün yetiştiriciliğine vurgu yaparak, “Nasıl bu ülkenin çocuklarını güvenip onları yetiştiriyorsak, kendi antrenörlerimizi de yetiştirmemiz lazım. Alttan gelen antrenörlerimizin de yolunu açmamız gerekiyor.'' dedi.

Hüseyin Eroğlu: Kalbim, gönlüm her zaman Altınordu'da olacak

Başkan Seyit Mehmet Özkan ile 15 yıldır çalıştığını ve kendisinden çok şey öğrendiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu da konuşması sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Eroğlu, “Son 10 yılımız Altınordu’da geçti. Onunla beraber oyuncularımızın gübrelerini attık. Yetiştirdiğimiz oyuncuları görüyoruz. 15 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Mehmet bey; bana bir baba, ağabey gibi davrandı. Kurduğumuz sistemle nasıl birçok oyuncu yetiştirdiysek yakında Altınordu’dan birçok teknik adamı da liglerimizde görmeye başlayacaksınız. Kalbim, gönlüm her zaman Altınordu’da olacak. Bundan sonraki süreçte de Altınordu’ya desteğimiz devam edecek.”

Hüseyin Eroğlu da sosyal medya hesabından Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir fotoğrafını kullanarak Altınordu'ya şu paylaşımla veda etti:

“Biz, başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile yol arkadaşıydık. Daha önce hiç kimsenin yürümeye cesaret bile edemediği bir yola 10 yıl birlikte çıktık. Yol boyunca birbirimize Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Enis Destan ve daha onlarca genç futbolcunun hikayesini anlattık. Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa çocuklarımızın yarına güvenli bakmalarını sağlama yolunda katkı sağladıysam kendimi, dünyanın en mutlu insanı sayarım. Evet bizimkisi bir yol hikayesiydi. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti ve en güzel şekilde bitti. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm Altınordu’nun Türk futbolunun gelecek yapılanmasında bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu güzel hikayeyi yazan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve artık yeni bir yol hikayesi yazmak üzere ayrılırken bayrağı devrettiğim dostum Ufuk Kahraman’a başarılar diliyorum.”