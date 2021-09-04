Altınordu tecrübeyi seçti

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde anlaşma sağladığı oyuncuların büyük bölümünü tecrübeli isimler arasından seçti. Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrodan 10 oyuncuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler 5 transfer yaparken, bu futbolculardan sadece 1'i genç takviye olarak dikkat çekti.

Hollanda 2'nci Lig ekibi MVV Maastricht'ten 26 yaşındaki ön libero Kürşad Sürmeli, İstanbulspor'dan 28 yaşındaki sol kanat Ali Dere, İttifak Holding Konyaspor 'dan 30 yaşındaki stoper Volkan Fındıklı ve Menemenspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak gibi deneyimli oyuncuları kadrosuna katan İzmir ekibi genç transfer olarak sadece Fethiyespor'dan 21 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile el sıkıştı. Altınordu'nun yeni transferlerinin yaş ortalaması 27.4 oldu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



