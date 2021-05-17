Altınordu, Süper Lig hasretine son vermeyi hedefliyor

Altınordu, 22 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor hedefliyor. İzmir ekibinde forvet Ahmet Dereli'nin de iyileşmesiyle kadroda eksik oyuncu kalmadı. Ligde geçtiğimiz sezonlarda 4 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran, bu sezon ise son hafta deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yenerek adını ilk 6'ya yazdıran Altınordu, önce finale kalıp, sonra da 51 yıllık Süper Lig hasretine son vermeyi hedefliyor.

Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve altyapıdan yetişen gençlerine şans veren kırmızı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselmesi halinde yine aynı kriterleriyle mücadele edecek. Altınordu, Yılport Samsunspor ile normal sezonda deplasmanda 1-1, evinde ise 0-0 berabere kaldı. (DHA)