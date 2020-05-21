Altınordu sıkı çalışma dönemine girmeyi planlıyor

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "11 Mayıs'ta yapılan ilk testin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdik. İkinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceğiz. Biraz daha saha şartlarına göre antrenman tempomuz artacak. Top kullanımı ve oyunlar başlayacak. Testin sonucu bizim için önemli" diye konuştu.

DHA