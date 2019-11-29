Altınordu seri başlatacak

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 2-0 yenerek 7 maç aradan sonra galip gelen Altınordu yarın Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Ufuk Budak, Mehmet Enes ve Fatih Aktay, Ankara deplasmanında oynayamayacak. Tedavisi devam eden Ersel Aslıyüksek'in durumu ise maç saati netleşecek.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Boluspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Keçiörengücü'nü de yenip seri başlatacaklarına inandığını kaydeden deneyimli teknik adam adam, "İlk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Bu süreçte toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamalıyız. Keçiörengücü karşısında en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Evimize 3 puanla dönmek tek hedefimiz" diye konuştu.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Yusuf, Kahraman, Oğulcan, Okan, Muhammed, Anıl, Kemal (Ersel), Yasin