Altınordu-Samsunspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 25'inci dakikada Savicevic ve 90+4'üncü dakikada Fofana kaydetti. Bu sonuçla Yılport Samsunspor 22 puana ulaşıp 6'ncı sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Altınordu düşme hattından kurtulamadı.

9'uncu dakikada gelişen Altınordu atağında soldan Ali Dere yerden çıkardı, ceza yayı önünden Muzaffer'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

25'inci dakikada Yılport Samsunspor golü buldu. Sol çaprazdan Yasin'in ceza sahasına doldurduğu topu Tomane göğsüyle indirdi, Savicevic, gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 0-1.

40'ncı dakikada konuk ekipten Yunus Emre'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali Ülgen'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

İlk yarı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Altınordulu Burak'ın savunmanın arkasına yolladığı topla sağdan ceza sahasına giren Ahmet Dereli'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Nurullah iki hamlede topa sahip oldu.

56'ncı dakikada defanstan seken topu altıpasın solunda önünde bulan Ahmet Dereli'nin şutunda kaleci Nurullah bir kez daha gole izin vermedi.

62'nci dakikada sağdan Furkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Kenan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Savicevic'in ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta top auta gitti.

90+4'üncü dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tomane'nin pasıyla topla buluşan Fofana, savunmadaki Kürşad'ın düşmesinin ardından Rahmi'den de sıyrılarak ceza sahasına girdi. Fofana, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu sahasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mert Bulut (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x) - Furkan (x), Volkan (x), Rahmi (xx), Yusuf Can (x) (Dk. 37 Kenan x), Metehan (x) (Dk. 77 Kürşad x), Muzaffer (x) (Dk. 85 Sami), Burak (xx) (Dk. 85 Recep), Hüsamettin (x) (Dk. 77 Anıl x) , Ali Dere (xx), Ahmet Dereli (x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Ali Ülgen (xx) (Dk. 77 Alaaddin x), Yunus Emre (xx), Osman (xx), Soner (xx), Hasan (xx), Cihan (xx) (Dk. 77 Berk xx), Melih Okutan (xx) (Dk. 59 Çinari x), Savicevic (xxx) (Dk. 86 Fofana xx), Yasin (xxx), Tomane (xxx)

GOLLER: Dk. 25 Savicevic, Dk. 90+4 Fofana (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Metehan, Ahmet Dereli, Rahmi (Altınordu), Yunus Emre, Ali Ülgen, Yasin, Alaaddin (Yılport Samsunspor)