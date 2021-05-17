Altınordu play-off yarı final ilk maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor yarın İzmir’de karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren Altınordu’nun rakibi Yılport Samsunspor, Süper Lig’e direkt yükselme şansını averajla kaybetmişti.
İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.