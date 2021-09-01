Altınordu, TFF 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. Kulübün satışı konusunda işlemlerin başladığı öğrenilirken, İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi.

Niğde Anadolu FK'nın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daha önce kurduklarını ve sahibinin Galatasaray olduğunu açıkladığı 1481 Futbol Grubu tarafından satın alınacağı kaydedildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)