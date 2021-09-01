Altınordu, Niğde Anadolu FK'yı Galatasaray'a satıyor! İşte ödenecek ücret...
Altınordu, TFF 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi.
Altınordu, TFF 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın satışı konusunda Galatasaraylı iş adamlarıyla el sıkıştı. Kulübün satışı konusunda işlemlerin başladığı öğrenilirken, İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı bildirildi.
Niğde Anadolu FK'nın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daha önce kurduklarını ve sahibinin Galatasaray olduğunu açıkladığı 1481 Futbol Grubu tarafından satın alınacağı kaydedildi.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)