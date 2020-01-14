Altınordu modeli için özel sunum

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda sunum yaptı.

14 Ocak 2020, Salı 07:12 Son Güncelleme:
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Altınordu modeli için özel sunum

 Özkan, kulübün vizyonunu “Öz kaynak sistemi uygulayarak, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak” olarak açıkladı. Kulübün misyonuna ilişkin ise Özkan, “Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, ileri futbol eğitimi vererek, onları üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcular olarak yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

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