Altınordu modeli için özel sunum

Özkan, kulübün vizyonunu “Öz kaynak sistemi uygulayarak, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak” olarak açıkladı. Kulübün misyonuna ilişkin ise Özkan, “Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, ileri futbol eğitimi vererek, onları üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcular olarak yetiştirmek” ifadelerini kullandı.