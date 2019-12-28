Altınordu - Menemenspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde çıktığı İzmir derbisinde zirve yarışı veren Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'nun tek golünü 22'nci dakikada penaltıdan Okan attı. Bu sonuçla Altınordu devre arasına 18 puanla girerken, 10 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Menemenspor 28 puanda kaldı. 26 Aralık'ta 96. kuruluş yıldönümü kutlayan Altınordu sahaya, "Asalet ve Onurla 96. Yıl" yazılı bir pankartla çıktı.

7'nci dakikada konuk ekibin atağında Tayfun’un pasıyla buluşan Ali Özgün’ün aşırtma vuruşunda savunmada Ravil son anda golü önledi.

19'uncu dakikada kalesini terk eden Menemen kalecisi Selmani'nin hatasında topu önünde bulan Atakan'ın vuruşunda Alberk topu çizgiden çıkardı.

22'nci dakikada ceza sahasında Ercan’la girdiği ikili mücadelede Kerim yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Okan, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0.

26'ncı dakikada Taşkın’ın sol çaprazdan kullandığı frikikte top üst direkte patladı.

40'ıncı dakikada soldan Ufuk'un sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada ev sahibi ekipten Yasin'in sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

57'nci dakikada Menemenspor'dan Alberk'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda kaleci Erhan topu kornere tokatladı.

78'inci dakikada Alberk soldan kesti, Hüseyin'in kafa şutunda top kaleyi bulmadı.

87'nci dakikada Olatunbosun ceza sahası dışından vurdu, köşeye giden topu Erhan müthiş bir refleksle çıkardı.

90+4'üncü dakikada Altınordulu Onur Taha'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Ercan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Altınordu maçı 1-0 kazandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.71 Burak İnce), Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten (Dk.76 Diakite), Canberk Aydın (Dk. 78 Olatunbosun), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 69 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Gol: Dk.21 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 90 4 Ercan Coşkun (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk.24 Kerim Alıcı, Dk.44 Okan Derici, Dk.67 Erhan Erentürk ,Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk.41 Ali Özgün, Dk. 89 Tayfun Aydoğan, Dk.90 1 Diakite (Ekol Göz Menemenspor)