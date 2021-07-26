TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı Süper Lig biletini yeni sezonda cebine koymayı hedefleyen Altınordu, lig öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, ilk olarak antrenmanlarını sürdürdüğü Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yarın saat 17.30'da 2'nci Lig takımlarından Somaspor'u konuk edecek.

İkinci provasını 1 Ağustos'ta Fethiyespor'la Muğla'da oynamayı planlayan kırmızı-lacivertliler, son özel maçında ise 6 ya da 7 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacak. Bu randevu zemin bakımı süren Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yetişmemesi halinde iki kulüpten birinin tesislerinde gerçekleşecek. Dış transferde İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan Altınordu, savunmaya takviye arayışını sürdürüyor.