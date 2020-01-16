Altınordu lidere karşı ilk peşinde

İlk yarının son haftasında zirve yarışı veren Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 yenerek son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, Hatayspor'a karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım şimdiye kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, Altınordu bu müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi. Geçen sezon deplasmanda oynanan müsabaka 1-1, İzmir'de oynanan karşılaşma ise 2-2 sona erdi. Altınordu, bu sezon ilk yarıda Hatayspor'a 1-0 yenildi. Altınordu'da Oğulcan, Okan, Ufuk, Berkay ve Yusuf sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

CERİTOĞLU'NDAN ZİYARET

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la biraraya gelen Sengel, yerleşkede bulunan çocuklarla tanıştı ve Uluslararası U12 İzmir Cup hakkında bilgiler aldı. Yerleşkeyi gezerken, öz kaynak sistemi hakkında detaylı bilgiler alan Sengel, "Altınordu içinde spor var, eğitim var, doğa var, sevgi var. Kısacası yaşam var. Çok heyecanlandık, çok heveslendik. Sayın Seyit Mehmet Özkan ve güzel ekibine teşekkür ederiz. Birlikte yapabileceğimiz çok şey var" dedi.

DHA



