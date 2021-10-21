Ligde attığı 17 golle en skorer iki takımdan biri olan Ümraniye ekibi, oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek en iyi savunma performansına sahip takım olarak dikkat çekiyor.

Takipçisi Ankaragücü ile birlikte ligdeki namağlup iki takımdan biri olan Ümraniyespor'a ilk yenilgisini tattırmayı hedefleyen Altınordu ise iç sahadaki performansına güveniyor. Deplasmanda çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybedip, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi evinde ise çıktığı 4 maçın son 3'ünü kazanarak 9 puan topladı. Kırmızı-lacivertliler, İzmir'de Bursaspor , Altaş Denizlispor ve Menemenspor'u dize getirdi.

DHA