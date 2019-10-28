Altınordu kupada moral arıyor 

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına yerleşen Altınordu, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Kupada bu sezon ilk sınavında 1922 Konyaspor'u penaltı atışlarıyla eleyen İzmir ekibi bu kez 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Amed Sportif'le kozlarını paylaşacak. Tire'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Kırmızı-lacivertliler, kupada tur atlayarak ligde evinde oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.