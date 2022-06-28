Spor Toto 1. Lig'de ve Türk futbolunda yetiştirdiği futbolcularla adından oldukça söz ettiren Altınordu, geçtiğimiz mart ayında CEO olarak Mehmet Necati Özdeniz ile anlaşma sağlamıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Necati Özdeniz Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü mezunudur. 1999 yılında Fortis Bank'ta Network ve Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2000-2003'te Veri Araştırma AŞ. ve Oyak Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Uzmanı olarak çalışan Özdeniz, 2005-2007'te TEB'de CRM ve Segmentasyon Yöneticisi olarak görev aldı. 2007’de Tekstilbank’ta CRM Yöneticiliği yapan Özdeniz, 2008’de CRM ve Segmentasyon Müdürü olarak girdiği Aktif Bank’ta dört yıl çalıştı.

2012’de girdiği TEB'de, CRM Kıdemli Yöneticisi olarak bir yıl görev yapan Özdeniz, 2013-2015'te Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Müşteri Analitiği ve CRM Müdürlüğü yaptı. Ağustos 2015'te CRM ve Pazarlama Direktörü olarak CarrefourSA’da çalışmaya başlayan Özdeniz, 3 Nisan 2017'de Perakende Bankacılık Genel Müdürü olarak Türkiye Finans ailesine geri döndü.

Daha sonra Mart 2022'de Altınordu Kulübü CEO'su olarak görev aldı.