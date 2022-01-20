Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. Deneyimli ön libero, İzmir'e gelerek kendisini 2.5 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altınordu, Kubilay Aktaş'a "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Kubilay Aktaş, kariyerinde Kasımpaşa, Boluspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Manisa FK takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 150 resmi maça çıkan 26 yaşındaki ön libero, söz konusu müsabakalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
İHA