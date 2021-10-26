Altınordu kritik virajlarda

Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan 15'inci sıradaki İzmir ekibi, pazartesi günü 1 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler bir sonraki hafta ise zirve mücadelesi veren 20 puanlı 3'üncü sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak.

Bu 2 karşılaşmanın ardından lige verilecek milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen Altınordu, daha sonra yine hem kümede kalma hem de zirve yarışında yer alma savaşı veren iki takımla kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi, 13'üncü haftada lige tutunma mücadelesindeki Manisa FK deplasmanında terledikten sonra evinde zirve ortağı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler birbirinden zorlu bu 4 müsabakadan alacağı puanlarla ligde izleyeceği yol haritasını ortaya koyacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)