Altınordu kızardı

İzmir temsilcisinde 3'üncü haftada deplasmanda oynanan İstanbulspor maçında Muzaffer direkt kırmızı kart görürken, 5'inci haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında Metehan ve Sami ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını eksik bıraktı. Son olarak iç sahada oynanan Denizlispor karşılaşmasında ise Yusuf Yalçın, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın yanlış bir karar olduğu yönünde açıklama yaparken, Altınordu'da kırmızı kart gören 4 oyuncunun da altyapıdan yetişen genç isimlerden oluşması dikkat çekti. TFF 1'inci Lig'e döndüğü 2014-15 sezonunda 3, 2015-16'da 3, 2016-17'de 1, 2017-18'de 3, 2018-19'da 4, geçen sezon Play-Off'la birlikte 5 kez kırmızı cezası alan İzmir ekibinde, 2019-20 sezonunda kırmızı kart gören oyuncu olmadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)