İstanbulspor'a karşı son 3 maçını 2-0 (D), 1-0 ve 2-1'lik (D) skorlarla kazanan İzmir temsilcisi rakibine karşı üstünlüğünü korumak istiyor. İç saha deplasman ayrımı yapmadan her maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ÜÇ GENÇ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA

Altınordu'da altyapıdan yetişen üç genç futbolcu Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Sol bek Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Burak İnce ve santrfor Enis Destan, ay-yıldızlı takıma çağrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen A takım oyuncularımızdan Yusuf Can Esendemir, Burak İnce ve Enis Destan, Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Gençlerimize ve millilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Ümit Milliler, 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'daki Timsah Park'ta karşılaşacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)