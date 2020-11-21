Altınordu - İstanbulspor maç sonucu: 1-0

Müsabakadaki tek golü ev sahibi ekip adına 4'üncü dakikada Furkan Çil kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 4'te 4 yapan Altınordu 20 puana ulaşırken, İstanbulspor 17 puanda kaldı. İzmir ekibinde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu ve Ahmet Dereli'nin yanı sıra koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan Oğulcan Ülgün kadroda yer almadı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik heyetten 2, destek ekibinden de 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

4'üncü dakikada Altınordu öne geçti. Ev sahibi ekipten Furkan Çil, orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girerek yerden bir vuruşla kaleci Alperen'i avladı: 1-0.

13'üncü dakikada konuk ekipten Levent'in sert şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

16'ncı dakikada İstanbulsporlu Ali'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

36'ncı dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Abazaj'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada İstanbulsporlu Egehan'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasında toplu buluşan Diouf sağdan ceza sahasına girip vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

55'inci dakikada Altınordu ikinci gole yaklaştı. Orta sahada Muzaffer'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Alper'in vuruşunda top çataldan döndü.

62'nci dakikada Melih'in ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali Dere rakibinden sıyrılıp vurdu kaleci Erhan topu kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Burak'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti. Altınordu maçı 1-0 kazandı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)