Altınordu - İstanbulspor: 0-5

Spor Toto 1'inci Lig'de 22'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor deplasmanda Altınordu'yu 5-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 14'üncü dakikada Topalli, 64'üncü dakikada İbrahim, 68'inci dakikada Berkay, 81'inci dakikada Emir Kaan, 90'ıncı dakikada Cajic attı. Bu sonuçla 3'te 3 yapan İstanbulspor 36 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korurken, art arda 3'üncü yenilgisini alan Altınordu 22 puanla düşme hattında kaldı.

14'üncü dakikada İstanbulspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Ethemi'nin şutunda kaleci Ali Emre'nin çeldiği topu kayarak Topalli tamamladı: 0-1.

26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Sami'nin ceza sahası çizgisinden sert şutuda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

29'uncu dakikada İbrahim'in pasında soldan ceza sahasına giren Ali Yaşar'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

37'nci dakikada Altınordu atağında Enis'in şutunda kaleci Alperen'den dönen topu müsait pozisyonda Hüsamettin kafayla dışarı yolladı.

64'üncü dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Rahmi'den kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın pasında kale önünde İbrahim düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 0-2.

68'inci dakikada Eslem'in pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrılıp topu köşeden ağlara yolladı: 0-3.

70'inci dakikada Altınordulu Muzaffer'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

81'inci dakikada ev sahibi ekip ceza sahasında Berkay'ın pasında sağ çizgide dar açıdan Emir Kaan sert bir vuruşla kaleci Ali Emre'yi avladı: 0-4.

90'ıncı dakikada soldan ceza sahasına giren Emir Kaan geriye çıkardı, Cajic gelişine bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-5.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Deniz Turgut (xx), Oğuz Terzi (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (x) - Furkan (x), Rahmi (x), Volkan (x), Ali Dere (x), Kubilay (x) (Dk. 46 Muzaffer x), Sami (x) (Dk. 75 Kenan x), Hüsamettin (x) (Dk. 46 Ahmet İlhan x), Kürşad (x) (Dk. 67 Metehan x), Feyttullah Emircan (x) (Dk. 67 Şeref x), Enis (x)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Oğuzhan (xxx), Ologo (xx), Mehmet (xx), Ali (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 67 Muammer xx), Topalli (xxx) (Dk. 67 Berkay xxx), Melih (xx) (Dk. 83 Rroca xx), Eslem (xxx) (Dk. 77 Cajic xxx), Ethemi (xxx), İbrahim (xxx) (Dk. 77 Emir Kaan xxx)

GOLLER: Dk. 14 Topalli, Dk. 64 İbrahim, Dk. 68 Berkay, Dk. 81 Emir Kaan, Dk. 90 Cajic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Hüsamettin, Enis (Altınordu)

İZMİR, (DHA)



