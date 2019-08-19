Altınordu, gelecek haftalar için ümit verdi

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, puanla tanışamamasına rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için ümit verdi. İzmir ekibi iki topunun direkten döndüğü karşılaşmada, bitime 10 dakika kala kalesinde gol görerek rakibine boyun eğdi. 16 yaşındaki stoper Ravil ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Egehan'a ilk 11'de görev vererek alkış toplayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak'ı da maçın son anlarında sahaya sürdü.

Yenilgiyi hak etmediklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Rakibin direncinin kırıldığı bölümlerdeki net pozisyonları değerlendirebilseydik her şey istediğimiz gibi gelişecekti. Güçlü bir rakibe karşı genç bir kadroyla mücadele ettik. Bu maç bize olumlu sinyaller verdi. Enerjimiz ve sisteme olan bağlılığımızla istediğimizi sahaya yansıttık. İyi yaptığımız işlere daha fazla odaklanmalı ve özellikle gol bölgelerindeki eksiklerimizin üzerine gitmeliyiz" diye konuştu.

DHA