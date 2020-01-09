Altınordu geleceğin yıldızlarını Dortmund modeliyle geliştiriyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Metin Oktay Yerleşkesinde U12’den U19’a kadar olan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) takımları gelişimini sürdürüyor.

Biri hibrit olmak üzere 3 doğal çim ve 5 suni çim saha (Birer adeti forvet ve kaleci özel çalışma alanı) bulunan yerleşkede, 2 ayrı lojman, sağlık merkezi, sosyal tesis, yemekhane ve idari merkez yer alıyor. Ülkemizin en modern futbol tesislerinden biri olan Metin Oktay Yerleşkesi’nde Türk futboluna yıllarca emek veren Hasan Doğan, Şenes Erzik, Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün, Doğan Emültay, Ahmet Güvener, Tarık Gencay, Gode Cengiz ve Mustafa Balöz’ün isimleri saha ve lojman binalarında yaşamaktadır.

Dortmund modeli

Türkiye'de ilk örneği olan Avrupa'da ise Alman devi Borussia Dortmund'da gördüğümüz footbonaut sistemi Altınordu'nun Metin Oktay yerleşkesinde geleceğin yıldızları için kullanılıyor.Bu sistem futbolcuların teknik kapasitelerini yükseltme amacı taşırken, çabukluk ve isabet oranları bu sistem tarafından kaydediliyor. Küp şeklindeki Footbonaut, futbolcuya çeşitli hızlarda toplar gönderiyor. Footbonaut'un tam ortasında bulunan oyuncu kendisine otomatik olarak atılan topları en doğru yere göndermeye çalışıyor.

Sadece futbol değil

Altınordu, sloganında da olduğu gibi sadece futbolcu yetiştirmiyor. "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" kapsamında çocuklara İngilizce eğitimi, medya eğitimi,kişisel gelişimin yanında köy hayatı da öğretiliyor. Metin Oktay Yerleşkesinde çocuklar; kendi yetiştirdikleri yumurtayı, domatesi, salatayı tüketiyor.

Ülkemizde altyapıya verdiği önemle adını duyuran Altınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesinin dışında Sait Altınordu Tesisleri, İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Beytullah Baliç Yerleşkesi bulunuyor.

Corendon Airlines, Altınordu Futbol Kulübü’nün “Geleceğe Uçuş” sponsoru oldu

Futbolda alt yaş gruplarında uluslararası turnuvalara en çok katılım gösteren Türk kulüplerinden biri olan Altınordu'ya havayolu firması Corendon Airlines, "Geleceğe Uçuş Sponsoru" oldu. Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer açıklamalarda bulundu. Törene Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı.

Altyapılarından yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Avrupa'da forma giydiğini hatırlatan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende, "Bundan sonra da Avrupa'ya mental olarak daha hazır bireyler, futbolcu göndereceğiz. Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya ve İtalya'da olmak üzere yılda 25 turnuvaya katılıyoruz. Corendon'un desteğiyle 50 tane turnuvaya katılabileceğiz. Çocuklar yurt dışında oynadıkları her maçta, burada oynadıkları 5 maça bedel bir gelişim kaydediyorlar" dedi.

İzmir doğumlu olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer ise "Yurt dışında tanınan, farklı spor branşlarına destek veren, sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir Türk turizm firmasıyız. Türkiye'de de tanınmak için en uygun kulübün Altınordu olduğunu düşündük. Sansasyon yaratmak istemiyoruz, bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olmak istiyoruz. Altınordu'nun tesisleri, felsefesi ve yapılanması beni çok etkiledi" diye konuştu.

U12 İZMİR CUP HEYECANI

Altınordu'nun bu yıl Nisan ayında 7'nci kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılacak 24 yabancı kulüpten 12'sinin uçuş maliyetlerini sponsor Corendon Airlines'ın karşılayacağı açıklandı. Yabancı takımların konaklama masraflarını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstleneceği bildirildi.

Bora Aslan/Fanatik.com.tr