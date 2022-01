Altınordu, galibiyet serisini yeniden başlatmak istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, yarın İstanbulspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli ekipte futbolcular Sami Satılmış ve Şeref Özcan açıklamalarda bulundu.

"Hocamın güvenini boş çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum"

İstanbulspor ile önemli bir maç oynayacaklarını belirten Sami Satılmış, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu bana güveniyor ve forma şansı veriyor. Hocamın güvenini boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapıyorum” şeklinde konuştu.

Şeref Özcan: "İstanbulspor maçını kazanıp çıkış serisi yakalamak istiyoruz"

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden takıma dönen Şeref Özcan da, "Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Alınacak iki üç galibiyet bir anda sizi yukarı sıralara doğru taşıyor. Her karşılaşmayı maç maç düşünmek lazım. Puanlar birbirine çok yakın. İstanbulspor maçını kazanıp bir çıkış serisi başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Sakat futbolcuların son durumu

Öte yandan Altınordu’da bir süredir sakatlığı bulunan santrfor Ahmet İlhan Özek ve orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli’nin iyileştiği duyuruldu. Kırmızı-lacivertlilerde, Keçiörengücü karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Recep Aydın ve Keçiörengücü U19 maçında sağ ayak birinci parmak distal falanksında kırık oluşan Emirhan Emir’in tedavileri devam ederken, son antrenmanda ayak bileğinin burkulması sonucu bağlarında zorlanma ve ödem oluşan Ahmet Dereli’nin ise tedavi ve rehabilitasyon programının sürdüğü ve oyuncunun saha çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)