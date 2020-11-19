Altınordu futbol okullarını geçici olarak kapattı

Dünyada ve Türkiye'de artış gösteren korona virüs salgını futbolu da etkiledi. Türkiye'de halı sahalar geçici bir süreyle kapatılırken 20 yaş altındaki genç ve çocuklara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yüz yüze eğitimin de dönem sonuna kadar online eğitime dönüştürülmesi sonucunda futbol okulları da harekete geçirdi. Altyapısında binlerce çocuğa eğitim veren ve Türkiye'nin birçok yerinde futbol okulu bulunan Altınordu Futbol Kulübü, futbol okullarındaki faaliyetlere ara verdiğini duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüp, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime dönüş tarihi olarak belirlenen 4 Ocak 2021 tarihine kadar futbol okullarını kapalı tutacak.