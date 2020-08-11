Altınordu Futbol Akademisi yeniden açıldı

Altınordu Futbol Akademisi'nin kapıları 5 aylık koronavirüs pandemisi arasından sonra yeniden açıldı. Yeni sezon hazırlıklarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde start veren U19/18 ve U17 takımlarını Başkan Seyit Mehmet Özkan yalnız bırakmadı.

Başkan Özkan, açılış töreninde, "Eğitime ve gelişime en fazla ihtiyaç duyduğunuz aylarda yaşanan bu durumun olumsuz etkileri olacak. Gelinen noktadan herkesin ders alması gerekir. Tüketim odaklı olduğumuz, günlük yaşadığımız, doğaya, bitkilere ve hayvanlara değer vermediğimiz sürece bu tarz sorunlar yaşayacağız" dedi.