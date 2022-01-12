Altınordu fırsat tepti

Ligde aldığı üst üste 3 galibiyet ile alt sıradan kurtulan Altınordu, son lig maçında iki kere öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamayarak mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından 22 puanda kalan İzmir ekibi 13. sıradan 16. basamağa geriledi.

Karşılaşma sonunda Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Topun hakimi bizken kalemizde golü gördük. Sonrasında kötü oynasak da öne geçmeyi bildik. Sonrasında yediğimiz basit iki golle sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldık. Yaptığımız gereksiz telaş oyunumuzu kötü etkiledi” dedi.