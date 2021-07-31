TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı.

JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde de 1 müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Sağlam'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

DHA





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